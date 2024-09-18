 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Anglo...

Anglo American Brezilya’daki demir cevheri faaliyetlerinde otonom sondaj kulesi kullanmaya başladı

Çarşamba, 18 Eylül 2024 15:24:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya basınında çıkan haberlere göre İngiltere merkezli madenci Anglo American, Brezilya’daki demir cevheri madenciliği faaliyetlerinde otonom sondaj kulesi kullanmaya başladı.

Madencilik faaliyetlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için son teknolojilerin kullanımını teşvik eden girişimi kapsamında devreye aldığı otonom sondaj kulesi sayesinde şirket, üretkenliğini, performansını ve güvenliğini artırabilecek.

Anglo American Madencilik Faaliyetleri Departmanı Yöneticisi Aurélio Garcia, “İlk otonom sondaj kulesi faaliyete alındı. Projenin 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Toplamda beş otonom sondaj kulesi daha devreye alınarak çalışma ortamında ve faaliyetlerde ciddi iyileştirmeler yapılacak,” dedi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Anglo American 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Eylül 2024

18 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 18 Eylül 2024

18 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

IREPAS hammadde tedarikçileri komitesi: İkinci yarıya yönelik iyimser beklentiler 2025’e ertelendi

17 Eyl | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Eylül 2024

13 Eyl | Hurda ve Hammadde

Hint NMDC demir cevheri altyapı tesislerinin inşasına 262 milyon $ yatırım yapacak

13 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Eylül 2024

13 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ağustos’ta aylık %10,9 artış kaydetti

13 Eyl | Çelik Haberler

Türkiye’nin demir cevheri ithalatı Ocak-Temmuz döneminde %58 arttı

13 Eyl | Çelik Haberler

Demir cevheri fiyatları talebin canlanmaya başlamasıyla yükseldi, görünüm belirsiz

12 Eyl | Hurda ve Hammadde

ING: Demir cevheri fiyatları bu yıl daha da düşecek

12 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis