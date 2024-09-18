Anglo American Brezilya’daki demir cevheri faaliyetlerinde otonom sondaj kulesi kullanmaya başladı

Brezilya basınında çıkan haberlere göre İngiltere merkezli madenci Anglo American, Brezilya’daki demir cevheri madenciliği faaliyetlerinde otonom sondaj kulesi kullanmaya başladı.

Madencilik faaliyetlerini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek için son teknolojilerin kullanımını teşvik eden girişimi kapsamında devreye aldığı otonom sondaj kulesi sayesinde şirket, üretkenliğini, performansını ve güvenliğini artırabilecek.

Anglo American Madencilik Faaliyetleri Departmanı Yöneticisi Aurélio Garcia, “İlk otonom sondaj kulesi faaliyete alındı. Projenin 2025 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor. Toplamda beş otonom sondaj kulesi daha devreye alınarak çalışma ortamında ve faaliyetlerde ciddi iyileştirmeler yapılacak,” dedi.