Anglo American Brazil Minas Gerais eyaletinde 803 milyon $’dan fazla yatırım yapacak

Perşembe, 11 Kasım 2021 10:38:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Glasgow’da düzenlenen COP26 İklim Konferansı’nda açıklama yapan Anglo American Brazil, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde 4,4 milyar BRL (803,6 milyon $) yatırım yapmayı planladığını bildirdi.

2025 yılına kadar hayata geçirilecek yatırımla birlikte, eyalette yer alan ve şirkete ait Minas-Rio demir cevheri projesinin destekleneceği belirtildi. Söz konusu yatırımın, kullanılan teknolojilerin yenilenmesinde, inşaat giderlerinde ve sahanın genişletilmesinde kullanılması bekleniyor.

Minas-Rio projesinde, 529 kilometre uzunluğunda sulu taşıma hattı bulunuyor. Anglo American Brazil, madeninin üretim kapasitesinin, 2022 yılına kadar 26,5 milyon mt’a çıkmasını bekliyor.