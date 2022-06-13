Anglo American Brazil su tasarrufu için Açu Limanı ile iş birliğine gitti

Pazartesi, 13 Haziran 2022 09:49:23 (GMT+3) | Sao Paulo

Angla American Brazil, 529 kilometre uzunluğundaki Minas-Rio demir cevheri taşıma hattındaki suyun yeniden kullanımının artırılması için Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Açu Limanı ile iş birliğine gidildiğini duyurdu.

Şirket, 29 şehirden geçen söz konusu taşıma hattındaki demir cevher ve su karışımın filtreden geçirildiğini, cevherin ihracat için saklandığını ve suyun arıtıldıktan sonra okyanusa boşaltıldığını belirtti.

İş birliği kapsamında okyanusa boşaltılan suyun limanda ve şirketin madencilik ile sanayi faaliyetlerindeki kullanımı artırılacak.

Anglo American Brazil CEO’su Wilfred Bruijin, sürdürülebilir madenciliğe yönelik hedefleri olduğunu ve bunları hayata geçirebilmek amacıyla sıkı bir çalışma yürütüldüğünü ifade etti.

Geçtiğimiz yıl şirketin demir cevheri üretimi çoğunlukla pelet beslemesi olmak üzere 22 milyon mt seviyesinde yer almıştı.