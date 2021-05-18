Anglo American Brazil demir cevheri sevkiyatlarında önemli bir noktaya geldi

Salı, 18 Mayıs 2021 09:35:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Anglo American Brazil, Rio de Janeiro eyaletinde yer alan Açu Limanı’ndan yapılan demir cevheri sevkiyatlarının 100.000 mt seviyesine çıktığını duyurdu.

Şirket, Prumo lojistik şirketiyle birlikte, limanın içinde demir cevheri sevkiyatlarının yapıldığı bir terminali işletiyor.

Sevkiyatlarda kaydedilen seviyenin, şirketin Minas-Rio tesisindeki güçlü demir cevheri üretiminin bir sonucu olduğu belirtildi. Minas-Rio tesisi üretiminin bu yıl içinde, 2020 yılında kaydedilen 24 milyon mt’u geçerek 26 milyon mt’a çıkması bekleniyor.

Şirket, kendisine ait madenden çıkarılan demir cevherini limana taşımak için 529 km uzunluğundaki Minas-Rio sulu taşıma hattını kullanıyor. Şirket, 2014 yılında Açu Limanı’ndan ilk kez emtia sevkiyatı yapmıştı.