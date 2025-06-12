 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Andritz’in...

Andritz’in yeni elektroliz tesisi Salzgitter’in düşük karbonlu çelik üretimini destekleyecek

Perşembe, 12 Haziran 2025 13:56:57 (GMT+3)   |   İstanbul

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, müşterilerinin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Almanya’nın Erfurt kentinde elektroliz tesisini devreye aldığını duyurdu.

Andritz, yıllık yaklaşık 1 GW kapasiteli tesiste üretilen ilk elektrolizi, düşük karbonlu çelik üretimi için Alman çelik üreticisi Salzgitter AG’nin 100 MW’lik hidrojen tesisine tedarik edecek. Andritz, müşterilerinin talebine göre tesisin üretimini artırabileceğini belirtiyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere yine Andritz tarafından tedarik edilen ve yıllık yaklaşık 9.000 mt yeşil hidrojen üretimi gerçekleştirecek olan Salzgitter’in hidrojen tesisi, 2026 yılından itibaren faaliyete geçecek.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 

Benzer Haber ve Analizler

Salzgitter iki yeni ihaleyle enerji teminini artıracak

11 Haz | Çelik Haberler

Salzgitter İsveçli havalandırma sistemi şirketine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

14 Mar | Çelik Haberler

Salzgitter elektroliz tesisinin temelini attı

21 Şub | Çelik Haberler

Ilsenburger Grobblech rüzgâr kulesi üretimi için kalın levha tedarik edecek

18 Şub | Çelik Haberler

Salzgitter düşük karbonlu çelikten rüzgâr kulesi üretecek

29 Oca | Çelik Haberler

Salzgitter düşük karbonlu çelik üretimi için Energiekontor’dan yeşil elektrik temin edecek

02 Eki | Çelik Haberler

Salzgitter yeşil çelik üretimi için güneş enerjisi temin edecek

07 Ağu | Çelik Haberler

Salzgitter yeşil çelik üretimine yönelik hidrojen alım ihalesi açtı

26 Haz | Çelik Haberler

Salzgitter karbonsuz çelik üretimi için Ferrexpo ile güçlerini birleştirdi

27 May | Çelik Haberler

Salzgitter Uniper SE’den yeşil hidrojen temin edecek

24 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis