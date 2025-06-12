Andritz’in yeni elektroliz tesisi Salzgitter’in düşük karbonlu çelik üretimini destekleyecek

Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz, müşterilerinin yeşil dönüşümünü desteklemek amacıyla Almanya’nın Erfurt kentinde elektroliz tesisini devreye aldığını duyurdu.

Andritz, yıllık yaklaşık 1 GW kapasiteli tesiste üretilen ilk elektrolizi, düşük karbonlu çelik üretimi için Alman çelik üreticisi Salzgitter AG’nin 100 MW’lik hidrojen tesisine tedarik edecek. Andritz, müşterilerinin talebine göre tesisin üretimini artırabileceğini belirtiyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere yine Andritz tarafından tedarik edilen ve yıllık yaklaşık 9.000 mt yeşil hidrojen üretimi gerçekleştirecek olan Salzgitter’in hidrojen tesisi, 2026 yılından itibaren faaliyete geçecek.