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Salzgitter elektroliz tesisinin temelini attı

Cuma, 21 Şubat 2025 12:25:56 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi Salzgitter AG, Avusturya merkezli tesis ve ekipman tedarikçisi Andritz’ten sipariş edilen 100 MW kapasiteli elektroliz tesisinin temelini attığını duyurdu.

2026 yılından itibaren yıllık yaklaşık 9.000 mt yeşil hidrojen üretimine başlayacak olan tesis sayesinde Salzgitter, SALCOS® programı kapsamında düşük karbonlu çelik üretimi gerçekleştirebilecek. SALCOS® programı, inşaatları devam eden doğrudan indirgeme tesisi, elektrik ark ocağı ve 100 MW kapasiteli elektroliz tesisinden oluşuyor.

Bu sayede Salzgitter, 2033 yılına kadar neredeyse tamamen karbonsuz çelik üretimine geçiş yapacak.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Salzgitter 

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