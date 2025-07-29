Salzgitter yüksek fırın ve doğrudan indirgeme tesislerinde soğuk aglomerat pelet kullanımını test edecek

Almanya merkezli çelik üreticisi Salzgitter AG, yeni bir soğuk aglomerat pelet teknolojisini denemek üzere İngiltere merkezli Binding Solutions Ltd. ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu. Söz konusu proje, Salzgitter’in çelik üretiminde karbon emisyonlarını önemli ölçüde azaltmayı amaçlayan SALCOS® programını destekleyecek.

Binding Solutions, İngiltere’deki tesisinde soğuk aglomerat pelet üretimi yapacak. Ardından Salzgitter, hidrojen ve doğal gaz kullanan μDRAL doğrudan indirgeme pilot tesisinde ve diğer tesislerindeki yüksek fırınlarında bu peletlerin kullanımını test edecek.

Soğuk aglomerat pelet neden önemli?

Başarılı olduğunun kanıtlanması halinde soğuk aglomerat pelet, geleneksel sinter ve sertleştirilmiş peletlerin yerini alabilir. Ayrıca enerji tüketimi ile karbon emisyonlarında sırasıyla %80 ve %70 düşüşün yanı sıra ekonomik ve operasyonel performansın iyileştirilmesi gibi önemli avantajlar sağlayabilir.