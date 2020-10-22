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Almanya’nın ham çelik üretimi Eylül ayında %9,7 düştü

Perşembe, 22 Ekim 2020 15:04:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya çelik federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından açıklanan verilere göre, bu yıl Eylül ayında Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %9,7 düşüşle 3,01 milyon mt oldu. Yılın Ocak-Eylül döneminde ise ülkenin ham çelik üretimi önceki yıla göre %15,7 düşüşle 25,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Almanya'nın ham çelik üretimi Corona virüsü salgının başlamasından bu yana ilk kez 3 milyon mt’u aşmış olsa da, hala çok düşük bir seviyede yer alıyor.

Eylül ayında Almanya’nın pik demir üretimi yıllık %11 düşüşle 1,80 milyon mt, yılın ilk dokuz ayında ise yıllık %18,3 azalarak 16,06 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Eylül ayında Almanya’nın sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık bazda %6,3 düşüşle 2,67 milyon mt oldu. Ocak-Eylül döneminde ülkenin sıcak haddelenmiş çelik üretimi yıllık %14,8 düşüşle 22,54 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: pik demir  çelik üretimi  ham çelik  Avrupa Birliği  Corona virüsü  Almanya  hammaddeler  |  benzer haberler »


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