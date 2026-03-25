Almanya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak-Şubat döneminde %9,9 yükseldi

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında yıllık %4,8 artışla 2,83 milyon mt seviyesine çıktı. Bu yılın ilk iki ayında ise ham çelik üretimi yıllık %9,9 yükselerek 5,92 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %6,1 artışla 1,81 milyon mt ve yılın Ocak-Şubat döneminde yıllık %12,5 artışla 3,85 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,3 yükselerek 2,56 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Şubat döneminde ise yıllık %5,7 artışla 5,3 milyon mt seviyesine çıktı.