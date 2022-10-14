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Almanya’da yeni araç kayıtları Eylül ayında %14 arttı

Cuma, 14 Ekim 2022 11:41:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya Otomotiv Sanayicileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni binek araç kayıtları bu yılın Eylül ayında yıllık %14’ten fazla artarak 224.800 adet seviyesine yer aldı. Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında, yeni binek araç kayıtları yıllık %7 düşüşle 1,9 milyon adet seviyesinin biraz altına indi.

VDA söz konusu ayda yeni elektrikli araç kayıtlarının yaklaşık %29 artışla 72.800 adet seviyesine yükseldiğini bildirdi. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, yeni elektrikli araç kayıtları yıllık %2 artışla 488.800 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda elektrikli araçların yeni araç kayıtlarındaki payı %32,4 oldu.

Eylül ayında Alman binek araç üreticileri yıllık %65 artışla 366.700 adet araç üretti. Bu yılın ilk dokuz ayında binek araç üretimi yıllık %8 artarak 2,5 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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