Almanya’da yeni araç kayıtları Ekim ayında %17 arttı

Almanya Otomotiv Sanayicileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni binek araç kayıtları bu yılın Ekim ayında yıllık %17 artarak 208.642 adet seviyesine yer aldı. Öte yandan bu yılın ilk 10 ayında yeni binek araç kayıtları yıllık %5 düşüşle 2,08 milyon adet seviyesinde kaydedildi.
VDA söz konusu ayda yeni elektrikli araç kayıtlarının %25 artışla 67.883 adet seviyesine yükseldiğini bildirdi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde yeni elektrikli araç kayıtları yıllık %5 artışla 556.631 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda elektrikli araçların yeni araç kayıtlarındaki payı %32,5 oldu.
Ekim ayında Alman binek araç üreticileri yıllık %30 artışla 227.900 adet araç üretti. Bu yılın ilk 10 ayında binek araç üretimi yıllık %10 artarak 2,79 milyon adet seviyesinde yer aldı.