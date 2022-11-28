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Almanya’da yeni araç kayıtları Ekim ayında %17 arttı

Pazartesi, 28 Kasım 2022 11:47:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Almanya Otomotiv Sanayicileri Birliği tarafından yayımlanan verilere göre, ülkede yeni binek araç kayıtları bu yılın Ekim ayında yıllık %17 artarak 208.642 adet seviyesine yer aldı. Öte yandan bu yılın ilk 10 ayında yeni binek araç kayıtları yıllık %5 düşüşle 2,08 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

VDA söz konusu ayda yeni elektrikli araç kayıtlarının %25 artışla 67.883 adet seviyesine yükseldiğini bildirdi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde yeni elektrikli araç kayıtları yıllık %5 artışla 556.631 adet seviyesinde kaydedildi. Aynı ayda elektrikli araçların yeni araç kayıtlarındaki payı %32,5 oldu.

Ekim ayında Alman binek araç üreticileri yıllık %30 artışla 227.900 adet araç üretti. Bu yılın ilk 10 ayında binek araç üretimi yıllık %10 artarak 2,79 milyon adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Otomotiv 

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