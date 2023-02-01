Almanya’da yeni araç kayıtları Aralık ayında %38 arttı

Almanya Otomotiv Sanayicileri Birliği tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkede yeni binek araç kayıtları geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %38 artarak 314.318 adet seviyesine yer aldı. Öte yandan yılın tamamında yeni binek araç kayıtları yıllık %1 artışla 2,65 milyon adet seviyesinde kaydedildi.
VDA söz konusu ayda yeni elektrikli araç kayıtlarının %114 artışla 174.200 adet seviyesine yükseldiğini bildirdi. 2022 yılında yeni elektrikli araç kayıtları yıllık %22 artışla 833.487 adet seviyesinde kaydedildi.
Aralık ayında Alman binek araç üreticileri yıllık %2 artışla 253.700 adet araç üretti. Yılın tamamında binek araç üretimi yıllık %11 artarak 3,43 milyon adet seviyesinde yer aldı.