Almanya maliye bakanı Rusya’dan çelik ithalatının tamamen yasaklanmasını istedi

Almanya basınında çıkan haberlere göre Almanya Şansölye Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, 6 Kasım tarihinde Berlin’deki Federal Şansölyelik’te düzenlenecek Çelik Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada Rusya’dan çelik ithalatının tamamen yasaklanması çağrısında bulundu.

Klingbeil, Rusya’da üretilen ve AB’de işlenen slabın AB’nin yaptırımlarından muaf tutulmasını eleştirdi. Bununla birlikte Almanya ve Avrupa’da çevre dostu yerel çelik üretimini artırmanın, aynı zamanda dampingli ithal ürünlere ve küresel kapasite fazlasına olan bağımlılığın sona erdirilmesinin gerektiğini vurguladı.

Ayrıca Bakan Klingbeil’a göre Çelik Zirvesi’nin ana başlıkları arasında çelik üreticilerinin enerji maliyetlerini düşürmeye yönelik endüstriyel elektrik fiyat mekanizması yer alacak.

Çelik Zirvesi’nde sektöre yönelik çözümler aranacak

Almanya federal hükümetinin resmi açıklamasına göre Şansölye Friedrich Merz tarafından düzenlenecek Çelik Zirvesi’nde yerel çelik sektörünün karşı karşıya olduğu mevcut zorluklar ele alınacak.

Toplantıda bakanlar ve önde gelen sektör paydaşları bir araya gelerek rekabet gücünün artırılması, sektörün dayanıklılığının iyileştirilmesi ve istihdamın koruması için gerekli önlemleri görüşecek. Toplantının ardından konuya ilişkin basın açıklaması yapılacak.

Almanya çelik sektörü alarm veriyor

Toplantıya federal hükümeti temsilen ekonomi, maliye, çalışma ve sosyal işler ve çevre bakanlarının katılacağı açıklandı. Ayrıca basında çıkan haberlere göre toplantıdaki başlıklar arasında artan enerji fiyatlarının yanı sıra küresel çelik kapasite fazlası ve ticari ilişkiler de yer alacak.

Almanya Çelik Federasyonu, çelik kullanan sektörlerdeki zayıf talep ve ithalat sektöründe artan rekabetçilik karşısında yerel üreticileri korumak için hükümete defalarca acil önlem alma çağrısında bulundu. Özellikle otomotiv, makine ve tesis mühendisliği gibi başlıca sektörlerdeki zayıf tüketim nedeniyle talebin tarihsel olarak düşük seviyelerde kaldığını bildirdi.

Bununla birlikte federasyon, tüketimdeki bu gerilemeyi küresel kapasite fazlası, AB’nin çelik ithalatındaki keskin artış ve çelik değer zincirindeki yapısal açıkların derinleşmesi nedeniyle bir uyarı sinyali olarak gördüğüne de dikkat çekti.