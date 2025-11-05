Almanya 2026 itibarıyla sanayiye özel elektrik fiyatı getirecek

3 Kasım 2025 tarihinde Berlin’de düzenlenen 8. “Sanayinin Dostları” bakanlar toplantısında Almanya Ekonomi Bakanı Katerina Reiche, ülkenin 1 Ocak 2026 tarihinde sanayiye özel elektrik fiyatı getireceğini ve 2027 yılı için geriye dönük bütçe desteği sağlayacağını açıkladı.

Yüksek enerji maliyetleri, Avrupa imalat sektörünün rekabet gücünü oldukça olumsuz etkiliyor. Özellikle Almanya, küresel rakiplerinden ve çelik, kimya ve cam gibi enerji yoğun sektörlerden baskı görüyor. Hükümet, kWh başına 5 sentlik bir oran hedefiyle imalatçılar için en büyük maliyet yüklerinden birini azaltmayı planlıyor. Programın üç yıl boyunca hükümete yaklaşık 4,5 milyar €’ya mal olacağı tahmin ediliyor.

Emisyon yoğun sektörler için ek destek

Bakan, çelik gibi enerji yoğun sektörler için hayati öneme sahip bir önlem olan elektrik ücreti geri ödeme uygulamasının 2030 sonrasına kadar uzatılmasına ilişkin planları da doğruladı. Bakan, “Sanayiye özel elektrik fiyatı çeliğin rekabet gücü için çok önemli ancak elektrik ücreti geri ödeme uygulamasının uzatılması daha da önemli,” şeklinde konuştu. Söz konusu program, yüksek sera gazı emisyonu ve yoğun elektrik kullanımı olan sektörleri hedef alıyor ve maliyetleri dengelemek için finansal yardım sunuyor.