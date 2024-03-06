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Alman Ziemann Holvrieka Meksika’ya 20 milyon $’lık yatırım yaptı

Çarşamba, 06 Mart 2024 09:46:23 (GMT+3)   |   San Diego
       

Almanya merkezli Ziemann Holvrieka, Meksika’nın Coahuila eyaletinde 20 milyon $ yatırım yaptığı tesisin inşaatına başladığını duyurdu. Ziemann Holvrieka meşrubat sektörü için çelik depolama tankları tasarlayıp inşa ediyor.

48.000 metrekarelik bir alanı kaplayacak olan tesis, meşrubat sektörü içinde üretilen birçok ürün için hizmet sağlayacak.

Tesisin inşaatının ne zaman tamamlanacağı ve devreye alınacağı konusunda bilgi verilmedi.

Almanya, Meksika’ya en fazla yabancı yatırım yapan ülkeler arasında dördüncü sırada bulunuyor.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Yatırım 

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