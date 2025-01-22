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Alman vasıflı çelik üreticisi elektrik ark ocağında üretimi durdurdu

Çarşamba, 22 Ocak 2025 14:47:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya merkezli vasıflı çelik üreticisi Georgsmarienhuette Gruppe (GMH) Genel Müdürü Anne-Marie Grossmann, şirketin 20 Ocak tarihinde ülkedeki enerji fiyatlarındaki artışa bağlı olarak Osnabrück tesisindeki elektrik ark ocağında üretime ara verdiğini duyurdu. Şirketin Ocak başından beri her gün sabah 9 ve akşam 7 saatleri arasında yaptığı duruşların yüksek maliyetler karşısında yetersiz kaldığı anlaşılıyor.

Grossman, LinkedIn hesabında Almanya’daki enerji fiyatlarının ve yakın dönemde takip edilen enerji politikalarının yerel çelik üreticilerinin rekabetçiliğine zarar verdiğini ve siparişlerin dış piyasalardaki rakiplere kaydığını ifade etti. Almanya’da 2019 yılında 130€/MWh altında yatay seyreden elektrik fiyatları, bugün 400€/MWh seviyesinin üzerinde yer alıyor.

Şirket elektrik ark ocağını Şubat sonuna kadar devre dışı bırakıp daha sonra durumu yeniden değerlendirmeyi planlıyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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