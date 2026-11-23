Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında yıllık %9,6 düşüşle 2,78 milyon mt seviyesine geriledi. Bu yılın ilk 10 ayında ise ham çelik üretimi yıllık %2,5 yükselerek 29,32 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %14 düşüşle 1,68 milyon mt ve yılın Ocak-Ekim döneminde yıllık %0,8 artışla 18,17 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Aynı ayda sıcak haddelenmiş çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,5 düşüşle 2,39 milyon mt seviyesinde yer alırken, Ocak-Ekim döneminde ise yıllık %1,6 artışla 25,72 milyon mt seviyesine çıktı.