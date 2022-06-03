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Alien Metals 2023’te Hancock demir cevheri projesinde üretime başlayacak, Vivash Gorge demir cevheri projesini devraldı

Cuma, 03 Haziran 2022 17:40:25 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli demir cevheri şirketi Alien Metals, Avustralya’nın batısında bulunan Hancock demir cevheri projesi kapsamında 2023 yılında üretime başlayacağını açıkladı. Şirketin önümüzdeki yıl üretime başlaması için müteahhitler ve potansiyel alım ortakları ile görüşmeleri devam ediyor.

Şirket ayrıca Avustralya merkezli Zenith Minerals’ten ülkenin Pilbara bölgesinde bulunan Vivash Gorge demir cevheri projesinin tamamını satın almak için bir anlaşma imzaladığını bildirdi. Proje şirketin Pilbara bölgesinde bulunan üçüncü yüksek kaliteli demir cevheri projesi olacak.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Madencilik Devralım 

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