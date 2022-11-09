Algoma Steel’in net kârı artan maliyetler nedeniyle ikinci çeyrekte düştü

Çarşamba, 09 Kasım 2022 12:05:49 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli Algoma Steel Inc., 2022-23 mali yılının 30 Eylül tarihinde sonra eren ikinci çeyreği ve ilk yarısına ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

İkinci çeyrekte şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 288,2 milyon Kanada dolarına kıyasla çelik satış fiyatlarındaki düşüş ve artan maliyetler nedeniyle 87,2 milyon Kanada doları seviyesinde kaydedildi. Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri geçtiğimiz yılın ikinci yarısında kaydedilen 1,01 milyar Kanada dolarına kıyasla 599,2 milyon Kanada doları oldu.

İlk yarıda ise Algoma Steel yıllık %21 düşüşle 388,7 milyon Kanada doları net kâr elde ederken, şirketin satış gelirleri yıllık %14,7 düşüşle 1,53 milyar Kanada doları seviyesinde kaydedildi.

Şirketin çelik sevkiyatları geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğinde kaydedilen 587.340 mt’a kıyasla %25,9 düşüşle 435.202 mt seviyesinde kaydedildi. Sevkiyatlardaki düşüş levha tesisi yenileme çalışmalarındaki gecikme ve şirketin doğrudan şerit üretim kompleksindeki üretim aksaklıklarından kaynaklandı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yılın Kasım ayında şirket mevcut yüksek fırın ve oksijen bazlı çelik üretim operasyonlarının yerini alacak iki yeni son teknoloji elektrik ark ocağı inşa etmeye karar verdi. Projenin iki yılda tamamlanması bekleniyor ve süreç planlandığı gibi ilerliyor. Elektrik ark ocaklı çelik üretimine geçişin ardından, şirketin yıllık ham çelik üretim kapasitesi yaklaşık 3,7 milyon mt olacak ve şirketin yıllık karbon emisyonu yaklaşık %70 azalacak.