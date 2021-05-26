Algoma Steel Legato Merger Corp. ile birleşecek

Çarşamba, 26 Mayıs 2021 12:21:37 (GMT+3) | San Diego

Algoma Steel Inc. ve Legato Merger Corp., yaptıkları ortak basın açıklamasında, Algoma'nın halka açık şirket olarak adi hisse senetlerinin Nasdaq Borsası’nda işlem göreceği nihai birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurdu.

Algoma, adi hisse senetlerinin Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görebilmesi için başvuru yapmayı planlıyor.

Basın açıklamasında, halka açık bir şirket olarak, Algoma’nın belirlediği altı, Legato’nun belirlediği üç ve ortak belirlenen bir yöneticiden oluşan Yönetim Kurulu ile “büyüme stratejilerinin Algoma’nın mevcut yönetimi altında yürütmeye devam edileceği” söylendi.

Algoma’nın CEO’su Michael McQuade konuya ilişkin, Algoma'nın birleşme sayesinde dönüştürücü yatırımları desteklemek için gerekli yatırım sermayesi ve gelişmiş sermaye yapısı elde edeceğini belirtirken, “Elektrikli ark ocağıyla çelik üretimine yönelik güçlü bir yatırım yapmak dahil olmak üzere stratejik seçeneklerimizi değerlendirmeye devam ediyoruz,” dedi.

Birleşme anlaşmasının şartlarına göre, Algoma’nın bağlı kuruluşu da Legato ile birleşecek ve Legato, Algoma’nın %100 iştiraki olacak. Birleşme anlaşmasıyla birlikte, Algoma’nın mevcut hissedarları ve yönetim ekibi toplu olarak seyreltilmiş hisse esasına dayalı hisse başına 10$’dan 750 milyon $ değerinde 75 milyon Algoma adi hisse senedine sahip olacak.

İşlemin ve koşullu bedel ödemesinin tamamlanmasının ardından, Algoma’nın mevcut hissedarları ve yönetim ekibi, birleşmiş şirketin tedavüldeki adi hisselerinin yaklaşık %74’üne, kamu sermayesine özel yatırımcıları (PIPE) yaklaşık %7’sine ve Legato’nun mevcut hissedarları ise yaklaşık %19’una sahip olacak.

Legato’nun Yönetim Kurulu, birleşme anlaşmasını onayladı ve Legato hissedarlarının birleşme anlaşmasına ve işlemine onay ve kabul oyu vermesine karar verdi. Algoma, birleşme sözleşmesi için hem hissedarlardan hem de Yönetim Kurulu’ndan onay aldı.

Birleşme işleminin, Legato’nun hissedarlarının onayı ve Nasdaq Borsası’ndan ve Toronto Menkul Kıymetler Borsası’ndan onay almak dahil olmak üzere diğer geleneksel tamamlama koşullarının tazmin veya feragat edilmesiyle birlikte 2021 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.