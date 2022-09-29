Algoma Steel 2022-23 mali yılının ikinci çeyreğinde sevkiyatlarının düşmesini bekliyor

Perşembe, 29 Eylül 2022 15:19:17 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli çelik üreticisi Algoma Steel 2022-23 mali yılının ikinci çeyreğine yönelik tahminlerini yayımladı.

Şirket nihai mamul fiyatlarındaki düşüşün devam etmesi nedeniyle düzenlenmiş AVFÖK’ünün ikinci çeyrekte 75-80 milyon $ aralığında olmasını bekliyor.

Algoma Steel’in CEO’su Michael Garcia, “İkinci çeyrekte çeşitli operasyonel sıkıntılar nedeniyle bir üretim düşüşü yaşadık, bu da sevkiyat tahminimizin 415.000-425.000 mt’a gerilemesine neden oldu. Bu sıkıntıların en önemlisi levha haddehanesinin yenileme çalışmalarının gecikmesi oldu. Şu anda %80’in üzerinde kapasiteyle faaliyet gösteriyoruz,” şeklinde konuştu.