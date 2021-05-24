Alacero: Latin Amerika’da çelik üretimi pandemi öncesi seviyeye döndü

Pazartesi, 24 Mayıs 2021 12:27:27 (GMT+3) | Sao Paulo

Latin Amerika Çelik Birliği Alacero’nun yaptığı basın açıklamasında, Latin Amerika çelik piyasasındaki üretimin, pandemi öncesi seviyeye döndüğü belirtildi.

Alacero, ithalatın, çelik üreticilerinin üretimine ve performansına yönelik risk oluşturmasına rağmen, piyasanın, talebin iyileşmesiyle birlikte haddelenmiş çelik üretiminin olumlu gelişim gösterdiği bir istikrar sürecinden geçtiğini dile getirdi.

Birlik, bölgedeki çelik talebi ivmesinin, çelik üretiminin istikrar kazanmasını kolaylaştırdığını, Mart ayına dek kaydedilen 13,46 milyon mt toplam haddelenmiş çelik hacminin, 2019 ve 2020 yılının aynı döneminden sırasıyla %6 ve %4,1 daha fazla olduğunu söyledi.

Yapılan aylık karşılaştırmada, toplam haddelenmiş çelik hacmi, Şubat ayına kıyasla %13,1 ve 2020 yılının Mart ayına kıyasla %11,5 artış kaydetti, bu artışta başı çeken ise %33,1 artış gösteren Meksika oldu. Sonuçlar, pandeminin henüz başlamadığı 2018 yılının Nisan ayından bu yana aynı kaldı. %24,2 artışla 96.700 mt olan dikişsiz boru üretimi öne çıktı.

Latin Amerika’nın üç ana ekonomisi Meksika, Brezilya ve Arjantin’in özellikle inşaat ve imalat sektörlerindeki haddelenmiş mamul tüketimi, 2019 ve 2020 yıllarına kıyasla sırasıyla %2,7 ve %13,2 artarak 5,58 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

İthalat bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %7,4 düşerken, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %13,3 arttı. Buna rağmen, bölgedeki çelik tüketiminin %35’ini ithalatın oluşturduğunu söyleyen Alacero, Mayıs ayında ithalata yeniden başlanabileceğini ve önceki yıllarda kaydedilen seviyelere ulaşılmanın hedeflendiğini belirtti. Bu durum, hükümet tarafından yakın takibe alınarak bölgesel üretimi etkileyen ani bir büyüme engellenecek.

Ülke içi talebin iyileşme göstermesi nedeniyle bölgenin ihracatında düşüş yaşandı. İhracat Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilene kıyasla değişim göstermezken, 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %22,9 daha düşük oldu. Dış ticaret açığı bir önceki aya kıyasla %9,7 düşüşle 1,4 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Alacero’nun Genel Direktörü Francisco Leal konuya ilişkin, “Çelik piyasasındaki durumu en hızlı şekilde düzene koymak için dikkat edilmesi gereken şey yerel üretim seviyesinin arzı karşılayacak seviyeye çıkması. Beklentilerimiz, bölgesel tüketim güçlendikçe üretimin olumlu seyir göstermesi ve dış ticaret açığının yılın ikinci yarısında kontrol altına alınması yönünde,” dedi.

Öte yandan Birlik, OECD Çelik Komitesi’nin küresel çelik üretim kapasitesi sorununun halen devam ettiğini ve Latin Amerika’nın bu sorunun bir parçası olmadığını doğruladığını belirtti. Komiteye göre, “oldukça zayıf piyasa koşullarına rağmen, küresel ham çelik üretim kapasitesi 2020 yılında 38,1 milyon mt veya %1,6 arttı. Son iki yılda, küresel kapasite toplamda 74,2 milyon mt arttı ve bu artışın neredeyse tamamını Asya ve Orta Doğu oluşturdu.”

Alacero, Latin Amerika’da ekonominin canlanmasının önündeki daimi zorluklara dikkat çekti. Üretim tesislerinin ve askıya alınan projelerin başlatılması, COVID-19 ile mücadele için ekonomik ve mali destek verilmesi, yüksek işsizlik oranlarının azaltılması, halk sağlığı sistemlerinin güçlendirilmesi, ulusal ve yabancı yatırımların teşvik edilmesi, siyasi istikrar ve hukukun üstünlüğü söz konusu etkenler arasında yer alıyor. Ülkelerin, devam etmekte olan ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için bu zorlukları aşmaya yoğunlaşmalarının önemli olduğu dile getirildi.