AISI Biden’ın altyapı teklifine dair açıklamasından memnun

Cuma, 02 Nisan 2021 12:16:45 (GMT+3) | San Diego

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, ABD Başkanı Biden’ın “Amerika İş Planı” adı altında altyapıya yönelik ciddi miktarda yeni sermaye sağlanması teklifine dair bir açıklama yayımladı:

“AISI, Başkan Biden’ın ülkenin yol, köprü, su yolu, demir yolu, elektrik ağı ve diğer önemli altyapılarını iyileştirme ve bunu yerli üretim çelikle yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor. Amerika’nın çelik üretimi dünyanın en temiz üretimi ve çelik sektörü, sürdürülebilir altyapı çözümleri sunma ve iyi maaşlı istihdam sağlama konusunda önemli bir yere sahip. Altyapıya yapılacak her bir milyon dolarlık yatırım yaklaşık 45.360 mt çelik gerektirecek ve bir trilyon dolarlık yatırım da önümüzdeki on yılda 11 milyon kişiye istihdam yaratma potansiyeline sahip.”