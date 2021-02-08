AISI ABD Kongresi Çelik Komisyonu’nun çelik ithalat önlemlerinin devam etmesi talebini destekledi

Pazartesi, 08 Şubat 2021 17:06:30 (GMT+3) | İstanbul

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü’nün (AISI) CEO’su Kevin Dempsey, ABD Kongresi Çelik Komisyonu’nun ABD Başkanı Joe Biden’a mevcut çelik ithalatına uygulanan vergiler ve kotaların devam ettirilmesi için gönderdiği mektubu destekleyen bir açıklama yaptı.

Kevin Dempsey, “Kongre üyeleri, çelik sektörünün gerçekleştirdiği yeni yatırımların ve sürdürülebilir çelik üretimindeki küresel liderliğimizin, mevcut vergiler ve kotalar uygulanmaya devam etmezse riske gireceğini belirtti. Çelik sektörü, Amerika’nın imalatı ve yarattığı istihdamı teşvik ederek ülkenin ekonomisini iyileştirmeye yardımcı olan başlıca sektör. Çelik sektörünü ve çalışanlarını tehdit etmeye devam eden küresel ticaret sıkıntılarını ele almak için kongre üyeleriyle çalışmaya hazırız,” dedi.

Kongre tarafından gönderilen mektupta, adil olmayan ithalatın ve küresel çelik arzı fazlasının ABD çelik sektörü üzerindeki etkisi ve uygulanan çelik vergileri ile kotalarının toplam çelik ithalatını %8 oranında büyük ölçüde azalttığı vurgulandı. ABD Kongresi Çelik Komisyonu, 2018 yılında 232. Madde kapsamında uygulanmaya başlanan mevcut vergi ve kotaların, adil olmayan ithalat nedeniyle tekrarlanan dalgalanmalardan toparlanabilmesi için uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini belirtti. Öte yandan kongre, pandeminin etkileri nedeniyle çelik sektörünün risk altında olduğunu da belirtti.