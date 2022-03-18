AFV Beltrame Group, COS Targoviste’nin devralımını tamamladı

Cuma, 18 Mart 2022 13:42:48 (GMT+3) | Brescia

İtalya merkezli AFV Beltrame Group, Romanya merkezli Special Steel Plant (COS) Targoviste’nin çalışır durumdaki tesislerinin devralımını 38,3 milyon € karşılığında tamamladı. Romanya’nın Calarasi şehrindeki Donalam tesisine de sahip olan İtalyan şirket, COS Târgoviṣte’yi “Avrupa’nın rekabetçi çelik üretim birimlerinden” birine dönüştürmeyi amaçlıyor. Makinelerin, çelikhanelerin ve haddehanelerin yenilenmesi için tesise önümüzdeki dört yıl içerisinde yaklaşık 100 milyon € yatırım yapılacak ve 45-50 milyon € değerinde de sermaye ayrılacak.

COS Targoviste’nin devralımının tamamlanmasının ardından, Beltrame Group temsilcileri 16 Mart tarihinde Romanya Başbakanı Nicolae-Ionel Ciucă ile bir görüşme gerçekleştirdi. Başbakan, hükümetin sanayiye yönelik yatırımların geliştirilmesini, ulusal ekonominin modernleştirilmesini, yeni teknolojilere erişimi, Romanyalılar için istihdam yaratılmasını ve yerel pazar ile Avrupa pazarlarına yüksek değerli ürünler üretilmesini desteklediğini belirtti.

AFV Beltrame Group İş Geliştirme Müdürü Carlo Beltrame, “COS Targoviste’nin devralımı, Beltrame Group’un Romanya’da genişleme stratejisi için önemli bir adım ve yerel çelik sektörünün geliştirilmesine yönelik uzun vadeli hedefimizi doğrular nitelikte. COS Targoviste çelik sektöründe güçlü bir geçmişe sahip, dolayısıyla bu çelik devini canlandırma fırsatından dolayı gururluyuz. Yerel piyasaya inşaat demiri ile filmaşin tedarik etmek ve piyasanın, özellikle Ukrayna’daki sorun göz önüne alındığında ithalata olan bağımlılığını durdurmak adına Haziran başında mevcut çelikhanelerde ve iki haddehanede üretime başlamayı planlıyoruz,” şeklinde konuştu.

COS Targoviște ilk olarak inşaat demiri üretecek. Tesis, yenileme çalışmalarının ilerlemesi ve işçilerin eğitiminin tamamlanmasıyla birlikte ise ilk kuruluş amacı olan vasıflı çelik üretimine geri dönecek. Üretim biriminin yeniden açılmasıyla yakın gelecekte yaklaşık 450-500 kişilik istihdam yaratılacak. Şu an COS Targoviste’de, çoğunlukla makineleri açık tutmak ve ekipmanları korumak amacıyla yaklaşık 90 işçi çalışıyor.