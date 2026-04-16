ADMİB’de Tosyalı dönemi kapanırken ihracat performansı öne çıktı

Dünya gazetesinde çıkan habere göre Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği, 9-10 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli genel kurulun ardından yaptığı açıklamada Birlik Başkanı Fuat Tosyalı’nın görev süresini tamamladığını duyurdu.

İlgili mevzuat gereği en fazla iki dönem üst üste görev yapılabildiği belirtilirken, Tosyalı’nın bu nedenle yeniden aday olmadığı ifade edildi.

İhracatta güçlü artış

Tosyalı’nın başkanlık döneminde ADMİB’in ihracat performansında önemli bir ivme yakalandığı belirtildi. Özellikle 2021 yılında kaydedilen %62’lik artışın öne çıktığı ifade edildi.

Küresel dalgalanmalara rağmen birliğin ihracatını yeniden toparlanma sürecine taşıdığı ve 2025 yılı itibarıyla 4,08 milyar $ ihracata ulaştığı kaydedildi. Bu süreçte katma değerli üretim, yeni pazar stratejileri, ticaret heyetleri ve uluslararası fuar organizasyonlarının belirleyici rol oynadığı aktarıldı.

Kurumsal kapasite ve stratejik dönüşüm

Açıklamada, Fuat Tosyalı’nın 2017 yılında devraldığı başkanlık görevi süresince ADMİB’in kurumsal kapasitesini ve küresel etkinliğini artırdığı vurgulandı.

Bu dönemde Endüstri 4.0, dijitalleşme ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında gündeme gelen Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’na uyum çalışmalarının hız kazandığı ifade edildi.

Mali yapı güçlendi

Birliğin mali yapısının da önemli ölçüde güçlendiği belirtilirken, etkin bütçe yönetimi, artan gelir fazlası ve genişleyen üye tabanı sayesinde daha sürdürülebilir bir yapıya ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Fuat Tosyalı döneminde hayata geçirilen stratejik dönüşüm adımlarının birliğin uzun vadeli rekabet gücünü desteklediği ifade edildi.