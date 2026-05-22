Türkiye çelik sektörü Slovakya’da yeni iş birlikleri için bir araya geldi

Cuma, 22 Mayıs 2026 10:21:10 (GMT+3)   |   İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği, Türkiye çelik sektörünün uluslararası iş birliklerini güçlendirmeye yönelik faaliyetleri kapsamında Slovakya’ya sektörel ticaret heyeti düzenledi. 19 Mayıs tarihinde Bratislava’da gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye’den 16 firmadan 21 temsilci ile Slovakya ve çevre ülkelerden katılan 28 firmanın temsilcileri bir araya geldi. Program kapsamında toplam 140 ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi.

Söz konusu ticaret heyetinin, Türkiye çelik sektörünün Orta Avrupa pazarındaki ticari ilişkilerini geliştirmesi ve yeni iş bağlantıları oluşturması açısından önemli olduğu değerlendiriliyor.

Yeni hedef Brezilya pazarı

Öte yandan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden yapılan açıklamada, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve TİM organizasyonunda 18-22 Ağustos 2026 tarihleri arasında Brezilya’ya yönelik ticaret heyeti düzenleneceği bildirildi. São Paulo kentini kapsayacak organizasyon kapsamında Brezilyalı iş insanlarının davet edilmesi ve Türk firmalarıyla nitelikli iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Türkiye çelik sektörünün son dönemde Avrupa dışındaki alternatif pazarlara yönelik ticari faaliyetlerini artırdığı ve Latin Amerika’nın bu kapsamda öne çıkan bölgeler arasında yer aldığı ifade ediliyor.


Etiketler: Slovakya Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

