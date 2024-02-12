Aceros Qrequipa’nın net kârı 2023 yılında %66,4 düştü

Pazartesi, 12 Şubat 2024 11:35:41 (GMT+3) | Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Corporacion Aceros Arequipa, 2023 yılında 2022 yılında elde ettiği 246,4 milyon PEN net kâra kıyasla %66,4 düşüşle 82,81 milyon PEN (21,48 milyon $) net kâr elde ettiği açıkladı.

Şirketin net satışlarından elde ettiği gelir %13,6 düşüşle 4,51 milyar PEN seviyesinde kaydedilirken üretim maliyetleri %10,9 düşüşle 4,02 milyar PEN oldu. Aceros Arequipa’nın brüt kârı %30,5 düşüşle 486,4 milyon PEN seviyesinde kaydedilirken faaliyet kârı %45,5 düşüşle 267,5 milyon PEN seviyesinde yer aldı.

Şirket, net kârındaki düşüşün satış fiyatlarındaki gevşemeye ve satış tonajındaki azalmaya bağlı olduğunu söyledi.