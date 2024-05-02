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Shougang Hierro Peru’nun net kârı Ocak-Mart döneminde düşüş gösterdi

Perşembe, 02 Mayıs 2024 10:38:36 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru (SHP), 2024 yılının ilk çeyreğinde yıllık %7,34 düşüşle 581,95 milyon PEN (154,36 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları yıllık %2,33 artışla 1,86 milyar PEN’e (494,75 milyon $) yükselirken üretim maliyeti %13,5 artışla 908,47 milyon PEN (241,97 milyon $) seviyesinde yer aldı. Faaliyet kârı ise %10,43 düşüşle 863,47 milyon PEN (229,99 milyon $) oldu.

Şirket 2024’ün ilk çeyreğinde yıllık %9,24 artışla 5,66 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi.

$1 = PEN 3,77


Etiketler: Peru Güney Amerika Çelik Üretimi Mali Sonuçlar 

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