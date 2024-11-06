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Aceros Arequipa’nın net kârı üçüncü çeyrekte hafifçe yükseldi

Çarşamba, 06 Kasım 2024 09:31:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Perulu çelik üreticisi Corporacion Aceros Arequipa, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 37 milyon PEN net kâra kıyasla 39 milyon PEN (10,3 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları 1,131 milyar PEN seviyesinde yatay seyrederken brüt kârı yıllık %27,4 artışla 158 milyon PEN oldu. Faaliyet kârı %36,2 artışla 94 milyon PEN’e çıkarken AVFÖK değeri %26,5 artışla 143 milyon PEN seviyesinde kaydedildi.

Üretici, faaliyet kârının artması, iştiraklerinin zararının azalması, döviz kurunun olumlu etkisi ve harcamalardaki düşüşün net kârın artmasına önemli rol oynadığını ifade etti.

Ocak-Eylül döneminde ise şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 134,4 milyon PEN’e kıyasla 214,4 milyon PEN oldu.

1$ = 3,78 PEN


Etiketler: Peru Güney Amerika Mali Sonuçlar 

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