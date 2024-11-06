Aceros Arequipa’nın net kârı üçüncü çeyrekte hafifçe yükseldi

Perulu çelik üreticisi Corporacion Aceros Arequipa, 2024 yılının üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 37 milyon PEN net kâra kıyasla 39 milyon PEN (10,3 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları 1,131 milyar PEN seviyesinde yatay seyrederken brüt kârı yıllık %27,4 artışla 158 milyon PEN oldu. Faaliyet kârı %36,2 artışla 94 milyon PEN’e çıkarken AVFÖK değeri %26,5 artışla 143 milyon PEN seviyesinde kaydedildi.

Üretici, faaliyet kârının artması, iştiraklerinin zararının azalması, döviz kurunun olumlu etkisi ve harcamalardaki düşüşün net kârın artmasına önemli rol oynadığını ifade etti.

Ocak-Eylül döneminde ise şirketin net kârı geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 134,4 milyon PEN’e kıyasla 214,4 milyon PEN oldu.

1$ = 3,78 PEN