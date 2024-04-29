Aceros Arequipa’nın net kârı 2024’ün ilk çeyreğinde artış kaydetti

Pazartesi, 29 Nisan 2024 10:31:59 (GMT+3) | Sao Paulo

Perulu çelik üreticisi Corporacion Aceros Arequipa, geçen yılın ilk çeyreğinde kaydettiği 40 milyon PEN seviyesindeki net kâra kıyasla 2024’ün ilk çeyreğinde 58 milyon PEN (15,47 milyon $) net kâr elde ettiğini duyurdu.

Şirketin net satışları %8,18 düşüşle 1,044 milyar PEN seviyesinde yer alırken brüt kârı %6,56 artışla 146 milyon PEN, faaliyet kârı ise %5,88 artışla 90 milyon PEN seviyelerinde kaydedildi.

Şirket, faaliyet kârının yükselmesi, iştiraklerinin iyi bir performans göstermesi ve stoklar ile faiz oranlarının düşmesine bağlı olarak maliyetinin azalması sayesinde net kâr elde ettiğini bildirdi.

1$ = 3,75 PEN