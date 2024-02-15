Shougang Hierro Peru’nun net kârı 2023 yılında artış gösterdi

Perşembe, 15 Şubat 2024 11:46:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Perulu demir cevheri üreticisi Shougang Hierro Peru (SHP), 2023 yılında 2022 yılına kıyasla %7,2 artışla 2,34 milyar PEN (603.9 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları yıllık %4,2 düşüşle 6,25 milyar PEN’e gerilerken üretim maliyeti %3,4 gerileyerek 2,82 milyar PEN seviyesinde yer aldı. Brüt kârı %4,8 düşüşle 3,43 milyar PEN seviyesinde kaydedildi ve faaliyet kârı %6,2 düşüşle 3,16 milyar PEN oldu.

Şirket, faaliyet performansının zayıf olmasına rağmen kur değişiklikleri 2023 yılını daha az etkilediği için net kârını artırdığını ifade etti.

Şirket 2023 yılında önceki yıla kıyasla nispeten yatay seyrederek 18,6 milyon mt demir cevheri satışı gerçekleştirdi.

$1 = PEN 3,87