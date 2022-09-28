ABD’nin OCTG boru ihracatı Temmuz ayında %3,5 düştü

Çarşamba, 28 Eylül 2022 09:11:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %3,5 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %75,1 artışla 18.468 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 43,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 23,9 milyon $’a kıyasla 42,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Haziran ayında kaydedilen 13.681 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 7.101 mt’a kıyasla 12.704 mt ile Kanada oldu. Temmuz ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.