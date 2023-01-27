ABD’nin OCTG boru ihracatı Kasım ayında %7,8 azaldı

Cuma, 27 Ocak 2023 09:08:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %7,8 düşüşle ve 2021 yılının aynı kıyasla %40,3 artışla 19.023 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 39,3 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 37,5 milyon $’a kıyasla 42,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 16.632 mt’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 7.572 mt’a kıyasla 12.468 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.662 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.