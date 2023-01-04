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ABD’nin OCTG boru ihracatı Ekim ayında %2,8 düştü

Çarşamba, 04 Ocak 2023 09:04:16 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı geçtiğimiz yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %2,8 düşüşle ve 2021 yılının aynı kıyasla %46,9 artışla 20.582 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 48 milyon $’a ve 2021 yılının Ekim ayında kaydedilen 35,4 milyon $’a kıyasla 39,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 16.878 mt’a ve 2021 yılının Ekim ayında kaydedilen 9.266 mt’a kıyasla 16.631 mt ile Kanada oldu. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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