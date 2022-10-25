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ABD’nin OCTG boru ihracatı Ağustos ayında %21,7 arttı

Salı, 25 Ekim 2022 09:07:56 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin OCTG boru ihracatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %21,7 ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %82,9 artışla 22.479 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 43,9 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 30,9 milyon $’a kıyasla 42,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla OCTG boru ihracatı yaptığı ülke, Temmuz ayında kaydedilen 12.704 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 7.101 mt’a kıyasla 14.409 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 1.801 mt ile Meksika ve 1.363 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti. Ağustos ayında, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda OCTG boru ihraç ettiği başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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