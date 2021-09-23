ABD’nin yapısal boru ithalatı Temmuz ayında %16,7 düştü

Perşembe, 23 Eylül 2021 09:06:36 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %16,7 ve 2020 yılının Temmuz ayına kıyasla %3,9 düşüşle 27.246 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 59,5 milyon $’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 26,1 milyon $’a kıyasla 55 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 20.016 mt’a ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 20.825 mt’a kıyasla 15.747 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.885 mt ile Meksika ve 1.579 ile Vietnam takip etti.