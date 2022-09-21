ABD’nin yapısal boru ithalatı Temmuz ayında %15,9 düştü

Çarşamba, 21 Eylül 2022 09:04:18 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayına kıyasla %15,9 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %1,1 düşüşle 31.842 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 71,8 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 55 milyon $’a kıyasla 69,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Haziran ayında kaydedilen 19.389 mt’a ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 15.747 mt’a kıyasla 18.210 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.261 mt ile Meksika, 1.683 mt ile Finlandiya ve 1.578 mt ile Güney Kore takip etti.