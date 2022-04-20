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ABD’nin yapısal boru ithalatı Şubat ayında %5,9 arttı

Çarşamba, 20 Nisan 2022 09:18:28 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Şubat ayında, Ocak ayına kıyasla %5,9 ve geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla %13,8 artışla 31.583 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 60,3 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 38,3 milyon $’a kıyasla 61,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 16.312 mt’a ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 19.797 mt’a kıyasla 14.991 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.939 mt ile Meksika, 5.164 mt ile Güney Kore ve 1.689 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

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