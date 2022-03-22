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ABD’nin yapısal boru ithalatı Ocak ayında %7,4 düştü

Salı, 22 Mart 2022 09:06:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Ocak ayında, Aralık ayına kıyasla %7,4 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %14,6 düşüşle 29.823 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 72,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 43,3 milyon $’a kıyasla 60,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 15.055 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 26.233 mt’a kıyasla 16.312 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.649 mt ile Meksika, 2.043 mt ile Çin, 1.454 mt Güney Kore ve 1.234 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri takip etti.


Etiketler: boru  borular  ABD  Kuzey Amerika  çelik üretimi  ith/ihr istatistikleri 

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