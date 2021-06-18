ABD’nin yapısal boru ithalatı Nisan ayında %2,4 arttı

Cuma, 18 Haziran 2021 09:02:43 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %2,4 ve 2020 yılının Nisan ayına kıyasla %39,1 artışla 35.128 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 53,2 milyon $’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 26,8 milyon $’a kıyasla 54,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 24.854 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 14.638 mt’a kıyasla 21.598 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 6.532 mt ile Meksika ve 4.635 mt ile Güney Kore takip etti.