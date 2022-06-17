﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin yapısal boru ithalatı Nisan ayında %21,2 düştü

Cuma, 17 Haziran 2022 09:05:57 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %21,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %5,7 artışla 37.522 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 85 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 54,4 milyon $’a kıyasla 71,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 24.455 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 21.598 mt’a kıyasla 19.341 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.699 mt ile Meksika, 3.388 mt ile Türkiye, 1.802 mt ile Güney Kore ve 1.521 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de yerel çelik boru fiyatları düştü

17 Haz | Boru

ABD’nin mekanik boru ithalatı Nisan ayında %13,3 düştü

16 Haz | Çelik Haberler

Çin çıkışlı çelik boru fiyatları düştü

15 Haz | Boru

Tata Steel UK Hartlepool tesisinde yeni dilme hattı inşa edecek

15 Haz | Çelik Haberler

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Nisan döneminde %2,1 arttı

15 Haz | Çelik Haberler

Interpipe’ın satış gelirleri 2021’de %30,9 arttı

15 Haz | Çelik Haberler

ABD’de yerel kutu profil fiyatları sabit kaldı

15 Haz | Boru

Borusan Mannesmann Romanya’daki boru yatırımı için teşvik aldı

14 Haz | Çelik Haberler

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Haziran başında %1 arttı

14 Haz | Çelik Haberler

ABD’de ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı haftalık artış gösterdi

13 Haz | Çelik Haberler