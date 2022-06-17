ABD’nin yapısal boru ithalatı Nisan ayında %21,2 düştü

Cuma, 17 Haziran 2022 09:05:57 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Nisan ayında, Mart ayına kıyasla %21,2 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %5,7 artışla 37.522 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 85 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 54,4 milyon $’a kıyasla 71,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Mart ayında kaydedilen 24.455 mt’a ve geçtiğimiz yılın Nisan ayında kaydedilen 21.598 mt’a kıyasla 19.341 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.699 mt ile Meksika, 3.388 mt ile Türkiye, 1.802 mt ile Güney Kore ve 1.521 mt ile Tayvan takip etti.