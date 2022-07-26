ABD’nin yapısal boru ithalatı Mayıs ayında %10,8 düştü

Salı, 26 Temmuz 2022 09:03:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Mayıs ayında, Nisan ayına kıyasla %10,8 ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayına kıyasla %1,4 düşüşle 33.468 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 71,5 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 57,9 milyon $’a kıyasla 68,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Nisan ayında kaydedilen 19.341 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mayıs ayında kaydedilen 21.484 mt’a kıyasla 17.451 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 9.196 mt ile Meksika, 1.605 mt ile İtalya, 1.274 mt ile Birleşik Arap Emirlikleri ve 1.077 mt ile Tayvan takip etti.