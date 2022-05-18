ABD’nin yapısal boru ithalatı Mart ayında %50,8 arttı

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 09:07:05 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %50,8 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %37,4 artışla 47.626 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 61,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 53,2 milyon $’a kıyasla 85 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 14.991 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 24.854 mt’a kıyasla 24.455 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.513 mt ile Meksika, 5.074 mt ile Güney Kore, 3.053 mt ile Türkiye ve 1.782 mt ile Tayvan takip etti.