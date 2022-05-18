﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin yapısal boru ithalatı Mart ayında %50,8 arttı

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 09:07:05 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Mart ayında, Şubat ayına kıyasla %50,8 ve geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %37,4 artışla 47.626 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 61,7 milyon $’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 53,2 milyon $’a kıyasla 85 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Şubat ayında kaydedilen 14.991 mt’a ve geçtiğimiz yılın Mart ayında kaydedilen 24.854 mt’a kıyasla 24.455 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.513 mt ile Meksika, 5.074 mt ile Güney Kore, 3.053 mt ile Türkiye ve 1.782 mt ile Tayvan takip etti.


Etiketler: boru borular ABD Kuzey Amerika çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

17 May

ABD’nin mekanik boru ithalatı Mart ayında %18,6 arttı
11 May

ABD’nin standart boru ithalatı Mart ayında %89,6 arttı
10 May

ABD’nin hat borusu ithalatı Mart ayında %9,9 arttı
09 May

ABD’nin OCTG boru ithalatı Mart ayında %26,8 arttı
28 Nis

ABD’nin OCTG boru ihracatı Şubat ayında %17,3 arttı
25 Nis

ABD’nin yapısal boru ihracatı Şubat ayında %9,6 arttı
20 Nis

ABD’nin yapısal boru ithalatı Şubat ayında %5,9 arttı
19 Nis

ABD’nin mekanik boru ithalatı Şubat ayında %5,4 arttı
12 Nis

ABD’nin standart boru ithalatı Şubat ayında %40,7 arttı
11 Nis

ABD’nin hat borusu ithalatı Şubat ayında %40,7 arttı