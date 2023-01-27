ABD’nin yapısal boru ithalatı Kasım ayında %8,6 düştü

Cuma, 27 Ocak 2023 09:04:22 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nihai verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı geçtiğimiz yılın Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %8,6 ve 2021 yılının aynı ayına kıyasla %20,2 düşüşle 29.228 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 47,3 milyon $’a ve 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen 74,6 milyon $’a kıyasla 49,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 17.656 mt’a ve 2021 yılının aynı ayında kaydedilen 19.559 mt’a kıyasla 14.101 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 8.108 mt ile Meksika, 6.826 mt ile Güney Kore, 1.062 mt ile Çin ve 1.054 mt ile Avusturya takip etti.