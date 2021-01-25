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ABD’nin yapısal boru ithalatı Kasım ayında %17,9 azaldı

Pazartesi, 25 Ocak 2021 10:42:20 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Kasım ayında ABD’nin yapısal boru ithalatı, Ekim ayına kıyasla %17,9 ve 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %0,9 düşüşle 26.708 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 31,3 milyon $ ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 28,1 milyon $’a kıyasla 28 milyon $ oldu.

Kasım ayında ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 21.348 mt ve geçen yıl Kasım ayında kaydedilen 18.965 mt’a kıyasla 19.525 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 4.398 mt ile Meksika takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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