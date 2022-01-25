ABD’nin yapısal boru ithalatı Kasım ayında %11,8 düştü

Salı, 25 Ocak 2022 09:09:25 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı Kasım ayında, Ekim ayına kıyasla %11,8 düşüşle ve 2020 yılının Kasım ayına kıyasla %37,1 artışla 36.617 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 82 milyon $’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 28 milyon $’a kıyasla 74,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Ekim ayında kaydedilen 20.777 mt’a ve 2020 yılının Kasım ayında kaydedilen 19.525 mt’a kıyasla 19.559 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 6.029 mt ile Meksika, 2.955 mt ile İspanya, 1.618 mt Güney Kore ve 1.305 mt ile Hindistan takip etti.