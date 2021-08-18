ABD’nin yapısal boru ithalatı Haziran ayında %3,6 düştü

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 09:06:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %3,6 düşüşle ve 2020 yılının Haziran ayına kıyasla %4,3 artışla 32.714 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 57,9 milyon $’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 28,7 milyon $’a kıyasla 59,5 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Mayıs ayında kaydedilen 21.485 mt’a ve 2020 yılının Haziran ayında kaydedilen 23.051 mt’a kıyasla 20.016 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 7.326 mt ile Meksika ve 2.219 ile İspanya takip etti.