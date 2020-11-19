ABD’nin yapısal boru ithalatı Eylül ayında %2,4 arttı

Perşembe, 19 Kasım 2020 09:54:32 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Eylül ayında ABD’nin yapısal boru ithalatı, Ağustos ayına kıyasla %2,4 ve 2019 yılı Eylül ayına kıyasla %1,9 artışla 31.929 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 29,4 milyon $ ve 2019 yılı Eylül ayında kaydedilen 38,9 milyon $’a kıyasla 28,2 milyon $ oldu.

Eylül ayında ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 22.490 mt ve geçen yıl Eylül ayında kaydedilen 21.469 mt’a kıyasla 23.550 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 5.252 mt ile Meksika takip etti. Söz konusu ayda ABD’nin 1.000 mt veya üzeri yapısal boru ithal ettiği başka bir pazar olmadı.