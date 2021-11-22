ABD’nin yapısal boru ithalatı Eylül ayında %17,1 düştü

Pazartesi, 22 Kasım 2021 09:04:30 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin yapısal boru ithalatı, bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %17,1 ve 2020 yılının Eylül ayına kıyasla %2,7 düşüşle 31.067 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 74,6 milyon $’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 28,2 milyon $’a kıyasla 70,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla yapısal boru ithal ettiği ülke, Ağustos ayında kaydedilen 17.879 mt’a ve 2020 yılının Eylül ayında kaydedilen 23.550 mt’a kıyasla 21.139 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.939 mt ile Meksika, 1.607 mt ile Çin ve 1.030 mt ile Hindistan takip etti.